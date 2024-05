Vicenza-Avellino: l'elenco dei diffidati verso la gara di ritorno Domenica (ore 21) la sfida al "Menti" tra i veneti e gli irpini: in palio il pass per la finale

Nessun calciatore di Avellino e Vicenza salterà la gara di ritorno della semifinale promozione, in programma domenica (ore 21) al "Menti". Si ripartirà dallo 0-0 maturato dopo i primi 90 minuti al "Partenio-Lombardi": Dai provvedimenti del giudice sportivo arriva la conferma delle ammonizioni rimediate dal tecnico dei lupi, Michele Pazienza, da Luca Palmiero e Paolo Frascatore. L'Avellino recupera Tommaso Cancellotti: il difensore ha scontato ieri sera il turno di squalifica commitato per i due gialli ricevuti tra andata e ritorno con il Catania. Per il Vicenza il solo Freddi Greco è stato ammonito nella serata di ieri. Ora nell'elenco dei diffidati ci sono 6 tesserati biancoverdi e 7 calciatori biancorossi.

Avellino: Armellino, Liotti, Cionek, Pazienza (all.), Palmiero, Frascatore

Vicenza: Golemic, Ronaldo, Rossi, Gallo, Confente, Laezza, Greco