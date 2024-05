L'arbitro di Vicenza-Avellino: ha già diretto i lupi nei playoff Attesa per VAR e AVAR nella designazione per la semifinale di ritorno

La gara Vicenza-Avellino, valida per il ritorno della semifinale promozione e in programma domenica (ore 21) al "Menti", sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato della sezione di Latine e Giacomo Monaco della sezione di Termoli con Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola quarto ufficiale (VAR e AVAR in attesa di designazione).

Crezzini come a Catania nell'esordio per gli spareggi

Crezzini ha già diretto un match dei biancoverdi nei playoff, era l'arbitro dell'esordio dei lupi nella post-season a Catania: finale di 1-0 per gli etnei con il gol di Pietro Cianci e unico precedente per il fischietto senese con l'Avellino. Anche per il Vicenza c'è un solo match con Crezzini direttore di gara ed è una sfida del 6 marzo scorso (Padova-Vicenza 1-1, Serie C - girone A).