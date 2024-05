Vicenza-Avellino: ecco chi sarà al VAR per la semifinale di ritorno Impegnato solo al VAR dall'estate 2023: 4 precedenti dal campo, tre vittorie e un pari per i lupi

Dopo aver comunicato la designazione arbitrale per direttore di gara (Valerio Crezzini della sezione di Siena), assistenti (Matteo Pressato della sezione di Latina e Giacomo Monaco della sezione di Termoli) e il quarto ufficiale (Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola), ecco anche l'ufficialità per VAR e AVAR nella sfida Vicenza-Avellino, gara di ritorno della semifinale promozione.

Serra (VAR) e Muto (AVAR) per il secondo match

Per la video assistenza arbitrale saranno impegnati Marco Serra della sezione di Torino (VAR) e Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata (AVAR). Serra è stato dismesso come arbitro di campo nella scorsa estate e dall'avvio della stagione 2023/2024 è unicamente al VAR. "'L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici, non è dipeso dalla lite con Mourinho": spiegò il designatore della CAN Serie A - Serie B, Gianluca Rocchi, sulla decisione assunta di comune accordo con il fischietto piemontese, protagonista di un litigio con José Mourinho durante Cremonese-Roma del febbraio 2023.

Quattro precedenti dal campo con Serra per i lupi

I precedenti per Serra con l'Avellino sono quattro: tre vittorie (Avellino-Modena 2-0, Avellino-Ternana 1-0 e Avellino-Verona 2-0) e di un pareggio (Avellino-Trapani 0-0): tutti match di Serie B (2015/2016 e 2016/2017).