VIDEO | Avellino-Vicenza: la voce dei tifosi, rimpianti per occasioni ed episodi I legni colpiti, le occasioni sprecate, il doppio giallo a Greco e contatti in area: le interviste

L'ottimismo verso la gara di ritorno per la prestazione, definita la migliore nella gestione Pazienza, ma con i rimpianti per le occasioni sprecate da Patierno e Marconi, per le traverse colpite da Cionek e Gori e per gli episodi arbitrali: i contatti in area su Cionek e Patierno nei tap-in dopo i legni centrati e il possibile secondo giallo a Greco, ammonito nel primo tempo.

Domenica (ore 21) il ritorno della semifinale promozione

Ecco le interviste ai tifosi dell'Avellino al termine della semifinale d'andata con il Vicenza nel corso di Offside su OttoChannel (canale 16). Domenica (ore 21) i lupi saranno di scena al "Menti" per il match di ritorno e in caso di ulteriore pareggio si andrà ai supplementari e ad eventuali rigori.

