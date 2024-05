Avellino, Perinetti: "Vento contrario e sfortuna. Per il ritorno..." Ad "AperiC": "Società e tifosi contenti. Quello che faranno sarà un regalo a loro stessi"

"Conosciamo i valori della nostra squadra, ma di fronte a un'altra squadra forte, costruita per vincere per questo campionato, non pensavamo di avere un dominio così assoluto". Così Giorgio Perinetti si è espresso nel corso di "AperiC", format della Lega Pro sui canali ufficiali social, tra la gara d'andata e quella di ritorno della semifinale promozione. "C'è rammarico per le tantissime occasioni sprecate, due traverse e un vento che è soffiato contrario dopo i primi 30 secondi di gara e anche cambiando campo ha continuato a soffiare contrario. - ha spiegato il direttore dell'area tecnica dell'Avellino - Tutto questo ci deve motivare per la gara di domenica, per darci più forza. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che può ambire alla vittoria finale e può farsi anche rispettare su un campo difficile contro una squadra fortissima come il Vicenza".

"Confortati dalla gara d'andata"

"Il Vicenza ha tanti giocatori bravi, ha un allenatore che ha dato tanto equilibrio, che ha vinto con esperienza e bravura. Ha giocatori che possono determinare in qualsiasi momento l'esito di una partita. Ci conforta la gara d'andata. Dobbiamo cercare di riproporci come abbiamo fatto nel primo match, poi sarà tutta un'altra partita".

"Occhio a Ronaldo e Costa"

"Il Vicenza ha attaccanti fortissimi, ma temo Ronaldo e Costa che hanno un piede importante e che danno imprevedibilità al di là della qualità del reparto offensivo. Costa e Sgarbi? Abbiamo due giorni in più. Pazienza è stato molto attento e la scelta su Sgarbi esterno è frutto di uno studio sempre molto preciso e attento. Abbiamo due giorni in più per valutare la situazione. Prepareremo la gara in modo meticoloso e troveremo le contromosse anche in queste gare".

"Con il Catania non era semplice ritrovare il ritmo"

"Andare a Catania avere l'impatto con quello stadio dopo 20 giorni di stop non è stato semplice. Abbiamo fatto una partita dove non abbiamo espresso il nostro potenziale. Nella partita di ritorno, forti dell'esperienza, siamo riusciti a essere più noi facendo un'ottima gara superando il colpo a freddo concretizzato da Cianci. Siamo stati equilibrati, sereni, recuperando ampiamente il passaggio del turno. Speriamo di rivivere la stessa sensazione anche domenica. È quello ci auguriamo noi e che auguriamo ai nostri tifosi".

"Prestazione da ripetere nel match di domenica"

"Erano molto avviliti, ho parlato con loro e ho detto che abbiamo fatto una grandissima prestazione. Abbiamo giocato controvento e, nonostante questo, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Abbiamo avuto la sfortuna contro di noi e nonostante questo abbiamo fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo ripetere la prestazione domenica. La rabbia immagazzinata va espressa in campo come reazione. Questo dovrà essere il nostro atteggiamento e, visto che è una squadra che merita di passare il turno per le qualità che ha dimostrato lungo tutta la stagione affrontando tante difficoltà, credo che i ragazzi meritino questa soddisfazione perché se la sono sudata tutta la stagione e il regalo del passaggio del turno è un regalo che faranno a loro stessi. La società è contenta di loro. Il pubblico si è finalmente stretto, riavvicinato a noi. Finalmente la stampa ci giudica in maniera completamente positiva. Tutto quello che faranno è un ragalo che fanno a loro stessi e questa è la motivazione che devono avere domenica".