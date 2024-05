Avellino, l'ex Bucaro: "Aspetto mentale dominante. Su Patierno..." L'ex tecnico ed ex calciatore biancoverde è intervenuto nel corso di "Focus Serie C"

"Sono partite in cui l'equilibrio domina la scena". Così l'ex tecnico ed ex calciatore dell'Avellino, Giovanni Bucaro, si è espresso sulle semifinali playoff e in particolar modo su Vicenza-Avellino nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Nella scorsa stagione con Zeman ho vissuto la semifinale con il Foggia in cui ci davano per favoriti e alla fine ha vinto il Foggia ai rigori. - ha spiegato Bucaro - Sicuramente un piccolo vantaggio può averlo la Carrarese in virtù della vittoria nel match d'andata e non penso che sia favorito il Vicenza per il pari ad Avellino. Non essendoci più il discorso della classifica, le gare sono in bilico completamente fino al 90' con i supplementari dietro l'angolo. La Carrarese ha un piccolo vantaggio, Vicenza-Avellino è totalmente in equilibrio".

"A Vicenza mi aspetto un Avellino tosto e guardingo"

"Sicuramente la prestazione con il Vicenza è stata superiore per qualità a quella offerta con il Catania. - ha aggiunto Bucaro - Con il Catania ha vinto, con il Vicenza no, ma nell'ultima gara ci sono state tante occasioni, una davvero clamorosa con Marconi. Mi aspetto un Avellino comunque tosto e guardingo, abile anche nel giocare di rimessa. Sono gare molto sentite, le ho vissute allenatore e da calciatore prima. Il gioco viene messo da parte. La condizione mentale fa la differenza. Parliamo di squadre costruite per vincere: si equivalgono. Sarà una gara tutta da seguire, ma non c'è un favorito".

"Patierno può essere determinante all'improvviso"

"Penso che fisicamente i giocatori siano comunque in condizione. Il discorso mentale, invece, è dominante. Ti giochi una stagione in 90 o 120 minuti, ci sta un po' di tensione in più. Essendo stato il capocannoniere Patierno potrebbe avvertire un po' la pressione del ruolo e questo può provocare il non esprimersi al massimo però che domenica Patierno potrà essere determinante come avvenuto in tante gare della stagione".