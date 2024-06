Vicenza-Avellino, Vecchi: "Il campo parla chiaro, mai avuto regali da nessuno" Il tecnico biancorosso: "Manca poco al sogno, è una gara che può darci ciò che vogliamo"

"Questi giorni in più di recupero e di respiro, rispetto al tour de force precedente, ci aiuterà". Così Stefano Vecchi ha presentato Vicenza-Avellino, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, in conferenza stampa alla vigilia del match: "È una gara importante, che presenta insidie e l'abbiamo visto all'andata. L'Avellino ha dimostrato di essere una squadra forte. Siamo stati bravi a non cadere e a tener duro nonostante alcune situazioni di difficoltà. Abbiamo dimostrato grande carattere. Arriviamo al secondo match, manca poco al sogno ed è una gara che ci può permettere di arrivare dove vogliamo".

"I nostri tifosi saranno il dodicesimo uomo"

"Loro sono una squadra agguerrita, ma noi siamo forti e lo dicono anche i numeri. - ha aggiunto il tecnico del Vicenza - Meritiamo di giocare queste partite. Sul campo la squadra ha saputo determinare la svolta in una stagione che sembrava persa e che ha riacceso un grande entusiasmo. So che alcuni tifosi resteranno fuori, ma sono sicuro che tutto il resto dello stadio si farà sentire. Sarà il dodicesimo uomo, faranno sentire che saremo a casa nostra e faranno capire che vincere qui, e lo dico i numeri, sarà dura. Siamo pronti a fare una partita importante".

"La nostra forza? I 21 risultati utili di fila"

"Il campo parla chiaro. E credo che rivedendo certe situazioni altrettanto. - ha spiegato Vecchi - Il campo parla chiaro. Non abbiamo mai avuto favori da nessuno, altrimenti i 21 risultati utili consecutivi non sarebbero arrivati. Il percorso che ha fatto questo gruppo, svoltando e trasformando la stagione che può diventare da sogno, è dimostrato dal campo. Non abbiamo mai avuto regali da nessuno".