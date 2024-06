Del Fes Avellino, ora la finale: "Motivazioni al top per il sogno" VIDEO | Le parole di presidente, gm e coach alla vigilia di Gara 1 della serie con la Fabo Herons

"Domani inizierà un ultimo pezzo di strada, importante e che vivremo con la stessa concentrazione registrata fino ad oggi. Siamo soddisfatti per quanto fatto con la Pielle Livorno, siamo contenti dopo un risultato di spessore come quello ottenuto lì. Siamo soddisfatti del lavoro svolto da parte di gm e coach (Nevola e Crotti, ndr) e con la stessa energia e con la medesima ambizione ci godiamo questa finale promozione": così Giuseppe Lombardi, presidente della Del Fes Avellino, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della finale per la Serie A2 che vedrà protagonista la squadra irpina contro la Fabo Herons Montecatini.

Il gm Nevola: "Le occasioni vanno colte"

"Siamo andati al di là dei primi obiettivi, ma quando si arriva a giocare la finale ci sono motivazioni al massimo. Non abbiamo mai nascosto l'ambizione di portare il club in Serie A2 e se arrivasse subito, in questa occasione, sarebbe meglio chiaramente. - ha aggiunto il general manager della Del Fes, Antonello Nevola - Diciamo che le occasioni vanno colte. Riscatto personale? No, sicuramente una soddisfazione. Vincere qua è più importante che vincere altrove e questo lo dico a livello personale. Riscatto non è il termine adatto, sono altri quelli che si devono riscattare".

Coach Crotti: "La forza mentale farà la differenza"

"È normale avere qualche acciacco, ma la differenza sarà la forza mentale contro una squadra tosta per questo aspetto. La stanchezza non può prendere il sopravvento. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Alessandro Crotti - Ci vuole testa e non il resto. Ci crediamo. La soddisfazione della finale è chiara, ma non abbiamo perso la fame. Quando si arriva alla finale non si guardare indietro, ma avanti. Testa solo alla finale e la festa è finita già poche ore dopo Livorno".