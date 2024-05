Del Fes Avellino: ecco avversario e date della finale per la Serie A2 Impresa nella semifinale con la Caffè Toscano Pielle Livorno per la squadra irpina

Risultato di 2-3 per le semifinali promozione con Tecnoswitch Ruvo di Puglia e Caffè Toscano Pielle Livorno eliminate. Vittorie in trasferta nella "bella" per Fabo Herons Montecatini e Del Fes Avellino, finaliste per la Serie A2 nel tabellone 1 dei playoff di Serie B Nazionale. La finale promozione, Fabo Herons Montecatini - Del Fes Avellino, sarà al meglio delle cinque sfide come accaduto per le serie dei quarti e delle semifinali.

Il calendario (orari da definire)

Gara 1: FH Montecatini - DF Avellino

domenica 2/6 (PalaTerme - Montecatini Terme)

Gara 2: FH Montecatini - DF Avellino

martedì 4/6 (PalaTerme - Montecatini Terme)

Ev. Gara 3: DF Avellino - FH Montecatini

venerdì 7/6 (PalaDelMauro - Avellino)

Ev. Gara 4: DF Avellino - FH Montecatini

domenica 9/6 (PalaDelMauro - Avellino)

Ev. Gara 5: FH Montecatini - DF Avellino

mercoledì 12/6 (PalaTerme - Montecatini Terme)