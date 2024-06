Vicenza-Avellino: le formazioni ufficiali, novità tra andata e ritorno In palio il pass per la finale promozione tra veneti e irpini al "Menti"

Alle 21 sarà calcio d'inizio per la sfida Vicenza-Avellino, gara di ritorno della semifinale promozione, e Michele Pazienza rinnova il 3-5-2: Lorenzo Sgarbi esterno destro a tutta fascia, Luca Palmiero playmaker e Michele Rigione preferito a Thiago Cionek al centro della difesa con il rientro di Tommaso Cancellotti nel pacchetto arretrato.

Ferrari dalla panchina per i biancorossi

Per il Vicenza sono tre le novità nell'undici iniziale. Franco Ferrari parte dalla panchina per un fastidio muscolare: titolari Jacopo Pellegrini e Federico Proia con Matteo Della Morte per l'attacco biancorosso. In difesa c'è Thomas Sandon al posto di Giuliano Laezza.

Così dal primo minuto

Serie C - Playoff

Semifinale - Ritorno

Vicenza - Avellino

Vicenza (3-4-3): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; De Col, Ronaldo, Greco, Costa; Proia, Pellegrini, Della Morte. All. Vecchi. A disp. Gallo, Massolo, Fantoni, Laezza, Lattanzio, Mogentale, Rossi, Talarico, Busato, Conzato, Delle Monache, Ferrari

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Sgarbi, Armellino, Palmiero, D'Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. All. Pazienza. A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, Mulè, Cionek, Llano, L. Varela, Dall'Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca, Russo, Marconi