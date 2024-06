Avellino: è la vigilia del primo incontro per strutturare il futuro Continuità, ma ripartendo dall'estate e dal ritiro che sarà sviluppato a San Gregorio Magno

Per l'Avellino dovrebbero essere le ultime ore di attesa. Nella giornata di domani è in programma il primo incontro tra la proprietà e la dirigenza per stilare il piano di riprogrammazione in chiave 2024/2025. Tutto lascia presagire la linea di continuità con Giorgio Perinetti confermato nel ruolo di direttore dell'area tecnica. Il progetto, avviato nella scorsa estate, prevedeva un biennio su cui strutturare la promozione in Serie B puntando all'accelerazione nel primo anno, chiuso con il secondo posto nel girone C e in semifinale playoff, ma senza lo sprint immaginato per il balzo immediato in Cadetteria. Nei fatti si rinnova la prospettiva abbandonando ulteriormente i freni da porre sull'obiettivo. L'Avellino dovrebbe ripartire anche con Michele Pazienza in panchina e questa volta il tecnico di San Severo lavorerà sin dalla preparazione estiva sulla sua squadra. Il ritiro sarà sviluppato a San Gregorio Magno a partire dalla seconda settimana di luglio.