Serie C: ecco le date del calendario di campionato e coppa Prime ufficialità verso la stagione 2024/2025 per i club di Lega Pro

La Lega Pro ha ufficializzato le date di inizio e fine campionato e dei primi due turni della Coppa Italia di categoria. Domenica 11 e domenica 18 agosto le squadre di Serie C scenderanno in campo per il primo e il secondo turno della competizione riservata ai club di Lega Pro (gli impegni saranno legati anche ai risultati dei team di terza serie impegnati nella Coppa Italia nazionale, ad inizio agosto l'Avellino affronterà in trasferta la Juve Stabia nel turno preliminare).

Tre turni infrasettimanali. Sosta il 29 dicembre

La stagione regolare del campionato 2024/2025 inizierà domenica 25 agosto (ovviamente va considerato come weekend perché con il palinsesto televisivo sarà poi definita la collocazione del match) e terminerà domenica 27 aprile con tre turni infrasettimanali e la sosta natalizia fissata per domenica 29 dicembre.

Le date di campionato e coppa

Campionato Serie C

Inizio: domenica 25 agosto 2024

Sosta: domenica 29 dicembre 2024

Turni infrasettimanali: 3 (da determinare)

Termine: domenica 27 aprile 2025

Coppa Italia Serie C

Primo turno eliminatorio: domenica 11 agosto 2024

Secondo turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2024