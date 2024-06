Avellino: primi rumors di mercato, diverse novità nello staff tecnico Si accelera con contatti e incontri tra la dirigenza biancoverde e gli agenti

Come sottolineato da Giorgio Perinetti nella conferenza stampa di sabato scorso, è iniziato il lavoro sottotraccia da parte dell'Avellino sulla rosa. Primi contatti con gli agenti ripartendo da quanto rimarcato anche da Michele Pazienza: l'allenatore ha stilato l'elenco dei calciatori che fanno pienamente parte del progetto tecnico, la lista di chi idealmente non rientra nel piano, ma c'è una potenziale apertura verso chi per la fretta di dover procedere con la rincorsa al primo posto e agli obiettivi ha avuto poco spazio nel primo anno e potrebbe avere una chance nel ritiro per poi fare di una nuova valutazione.

Patierno piace alla Carrarese

Dal primo luglio la rosa biancoverde sarà composta da 31 calciatori e di questi in 19 hanno il contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2025). Per Luca Palmiero e Cosimo Patierno, che da rumors piace alla Carrarese neopromossa in Serie B, c'è l'opzione di rinnovo per il 2026.

Staff: in uscita La Porta e Pagotto

Nel frattempo emergono novità per lo staff tecnico. Il responsabile performance Pietro La Porta, verso Crotone, e il preparatore dei portieri Angelo Pagotto sono in uscita: Luigi Gennarelli dovrebbe passare dalla Primavera alla prima squadra nel ruolo di preparatore atletico, mentre il nuovo allenatore dei portieri sarà definito nei prossimi giorni con l'introduzione del match analyst, già presente nel settore giovanile, anche per la prima squadra.