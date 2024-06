Avellino: il portiere e il jolly tra difesa e mediana, le ultime Accelerazione per più aspetti da parte del club irpino verso il 2024/2025

Nel pomeriggio inizierà la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. L'Avellino accelera verso il prossimo campionato di Serie C con il ritiro di San Gregorio Magno in programma dalla seconda metà di luglio e con il primo match ufficiale in Coppa Italia nazionale (sarà gara in trasferta contro la Juve Stabia). Per gli abbonamenti prima fase di prelazione fino a venerdì 28, poi da lunedì primo luglio sarà vendita libera.

Due profili sondati dal club irpino

Primi rumors per il mercato in entrata con Anthony Iannarilli e Galo Capomaggio. Sia il portiere che il centrocampista, abile anche nel ruolo di difensore, sono assistiti da Giovanni Tateo, agente di Cosimo Patierno. Iannarilli è reduce da 6 stagioni da protagonista in maglia Ternana con una promozione in B, due salvezze in Cadetteria e con i rimpianti per la retrocessione in C dopo il playout con il Bari nel maggio scorso. Capomaggio è stato, invece, uno dei leader dell'Audace Cerignola nelle ultime due stagioni in terza serie ed è stato allenato da Michele Pazienza nell'avventura nel club pugliese. Sull'argentino c'è anche il forte interesse del Catania e proprio il rapporto con il tecnico di San Severo potrebbe rendere favorito l'Avellino nella trattativa.