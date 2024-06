VIDEO | Avellino, i tifosi: "Fiducia nella ripartenza" Interviste nel primo giorno della campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025

Primo giorno di campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025, aperta con la fase di prelazione e subito diversi tifosi dell'Avellino hanno raggiunto lo stadio "Partenio-Lombardi" per sottoscrivere la tessera. Tra i supporter irpini filtra fiducia sulla ripartenza nel segno della continuità, delineata nei giorni scorsi dalla proprietà con la conferma dello staff tecnico e dirigenziale.

Solo pochi innesti per la rosa

In chiave mercato la tifoseria spera nella conferma di gran parte della rosa con cui l'Avellino ha chiuso la stagione. Giusto puntellare ed evitare rivoluzioni già determinate in passato e che non hanno generato miglioramenti: così i tifosi nel corso del pomeriggio al botteghino del "Partenio-Lombardi".

Ecco le interviste ai tifosi biancoverdi