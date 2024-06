Avellino: continuità, ma anche sorprese. La prospettiva per la rosa 2024/2025 Focus in uscita e in entrata nella rosa biancoverde

Prima settimana di lavoro sottotraccia per i dirigenti dell'Avellino nella costruzione della rosa 2024/2025 e dopo la continuità espressa per lo staff tecnico e dirigenziale dovrebbe essere certificata anche quella per l'organico, ma non sono escluse sorprese e parziali rivoluzioni nei vari reparti come quello dei tre portieri.

Iannarilli e idea Marson per la porta

Antony Iannarilli titolare per la prossima stagione: l'estremo difensore di Alatri, classe '90, è in uscita dalla Ternana. Il direttore sportivo degli umbri, Stefano Capozucca, è stato chiaro: vuole accontentare il laziale, ai saluti dopo 6 stagioni da protagonista con le fere. Non è stata menzionata la squadra, ma è evidente il contatto diretto tra l'Avellino e Iannarilli con il suo agente, Giovanni Tateo. C'è, inoltre, il sondaggio per Leonardo Marson, friulano, classe '98, dal primo luglio svincolato dopo l'avventura con il Cosenza. Il ruolo di vice non sarà ricoperto da Pasquale Pane. Il portiere di Acerra appare pronto all'addio dopo 4 stagioni in Irpinia al pari di Fabio Tito. L'ormai ex capitano biancoverde, titolare fino a gennaio, ha perso la maglia da titolare con l'arrivo di Daniele Liotti e c'è la prospettiva Campobasso con Piero Braglia allenatore per l'esterno di Castellammare.

Asse con il Crotone: l'irpino Vitale e l'ex Tribuzzi

Occhio al centrocampo perché l'indicazione di Michele Pazienza è stata chiara: l'alta intensità e ritmo. Non tanto per le caratteristiche, ma le scelte prese già nella sessione invernale con l'arrivo dei fedelissimi, Antonio De Cristofaro e Michele D'Ausilio, hanno relegato ulteriormente Jacopo Dall'Oglio e Salvatore Pezzella a un minutaggio minimo se non nullo, come nel caso dell'ex Triestina. Luca Palmiero è risultato come jolly nella semifinale con il Vicenza, ma in precedenza aveva giocato poco: anche la posizione dell'ex Pescara rientra nelle valutazioni di mercato. Può nascere un asse con il Crotone con Sonny D'Angelo di conferma tra i pitagorici dopo il prestito siglato a gennaio e la cessione di Dall'Oglio ai rossoblu e con l'Avellino interessato a Mattia Vitale, nativo di Bologna ma di origini irpine, e ad Alessio Tribuzzi, protagonista della promozione dei lupi in C nel 2019.

Restyling anche tra difesa e attacco

Per la difesa ci sono Erasmo Mulè, titolare fino a dicembre, e poi in panchina praticamente per tutta la seconda parte della stagione, ma anche Thiago Cionek, da potenziale addio. Il brasiliano naturalizzato polacco potrebbe optare per una soluzione all'estero. Dai prestiti due pedine saranno rivalutate nel ritiro: Daniel Sannipoli e Francesco Maisto. Per gli altri rientranti da cessioni a titolo temporaneo si profila una nuova uscita dalla rosa biancoverde. In attacco Michele Marconi appare destinato all'addio.