Avellino: un ex, ma anche il legame con la città nei rumors di mercato Prosegue la serie di contatti per il mercato in entrata da parte del club biancoverde

È l'ultima vera settimana di off-season perché il ritiro è ancora distante e previsto per la metà del prossimo mese, ma dal primo luglio si volterà pagina ufficialmente con l'apertura della sessione estiva di calciomercato e anche in termini tecnici sarà sipario sulla stagione 2023/2024 con il cambio di registro. Diverse pedine scivolano verso l'elenco degli svincolati, ma la presenza nella lista durerà poco perché in tanti hanno già definito l'accordo con un altro club. Per la porta, con Antony Iannarilli titolare, l'Avellino ha strutturato la trattativa con Leonardo Marson. Il friulano, classe '98, è in uscita dal Cosenza per fine contratto e sarà il vice dell'estremo difensore di Alatri per la prossima stagione.

Anche Tribuzzi e Vitale nelle idee biancoverdi

Iannarilli, Galo Capomaggio, il rinnovo di Cosimo Patierno con l'agente Giovanni Tateo, ma occhio al potenziale asse con il Crotone per alcuni calciatori. Nel mirino dei lupi ci sono Alessio Tribuzzi e Mattia Vitale con l'opportunità di un ingresso nell'affare di due biancoverdi, Jacopo Dall'Oglio e Sonny D'Angelo, che ha vissuto la seconda parte dell'ultima stagione proprio a Crotone. Tribuzzi è stato protagonista nel 2018/2019 in maglia Avellino: il jolly offensivo capitolino, classe '98, risultò determinante per il ritorno immediato in C del club biancoverde dopo l'esclusione dalla Serie B. Vitale è, invece, legato all'Irpinia per le origini familiari (il papà è di San Tommaso) e questo dettaglio può fare la differenza nella trattativa per il centrocampista classe '97.