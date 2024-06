Avellino: il rinnovo di Patierno e due innesti, giornata chiave Contratto di apprendistato professionalizzante per Fusco, autore di 17 gol con la Primavera 3

Incontro nel primo pomeriggio tra la dirigenza dell'Avellino e Giovanni Tateo, agente di Cosimo Patierno, per il quale si lavora da giorni al rinnovo contrattuale, ma anche di Antony Iannarilli e Galo Capomaggio. Il mercato in entrata ha già preso forma e il primo caso, così definito da Giorgio Perinetti nella conferenza stampa di presentazione sul percorso verso la prossima stagione, sarà risolto con l'estremo difensore in uscita dalla Ternana. Iannarilli dovrebbe legarsi all'Avellino con un contratto biennale (30 giugno 2026) e i biancoverdi ripartiranno con il nativo di Alatri, classe '90, tra i pali dopo aver salutato Simone Ghidotti, rientrato per fine prestito al Como, e con Pasquale Pane destinato all'addio (per il ruolo di vice c'è Leonardo Marson, svincolato dal primo luglio dopo l'avventura con il Cosenza).

Ufficiale il biennale per Fusco: contratto di apprendistato

A Iannarilli si aggiunge Capomaggio. Sul centrocampista argentino, di proprietà dell'Audace Cerignola, c'è l'interesse di altri club, ma la possibilità di essere nuovamente allenato da Michele Pazienza può fare la differenza nella trattativa. Già nella sessione invernale il nome di Capomaggio rientrava nei rumors degli irpini. Nel frattempo, l'Avellino ha ufficializzato il contratto di apprendistato di durata biennale per Salvatore Fusco, attaccante classe 2005, protagonista con la Primavera 3 con 17 gol in campionato e 2 nella Viareggio Cup.

Il comunicato ufficiale del club

"L’US Avellino 1912 comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante con il calciatore Salvatore Fusco, classe 2005, di ruolo attaccante. Tale accordo avrà durata biennale, con scadenza al 30 giugno 2026. Fusco ha già esordito in prima squadra in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C contro la Lucchese. Il giovane calciatore, prodotto del settore giovanile biancoverde da ben quattro anni, in questa stagione ha realizzato 17 gol con la maglia della primavera ai quali si aggiungono due reti realizzate durante la Viareggio Cup".