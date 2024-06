Avellino: alcune operazioni già definite, poi via al vero restyling Da lunedì rosa da 31 calciatori: continuità tecnica, ma sarà un'estate da porte girevoli

Ultime ore di attesa, poi con l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato le società certificheranno le prime mosse per la stagione 2024/2025. Ultimi dettagli, ma per l'Avellino c'è la serenità di aver definito già alcuni accordi come il rinnovo di Cosimo Patierno e gli arrivi di Antony Iannarilli e Leonardo Marson per la porta. Il lavoro sottotraccia prosegue all'interno di un restyling che garantirà continuità tecnica, ma allo stesso tempo vedrà diverse pedine in uscita. Da lunedì, con i rientri di diversi calciatori per fine prestito, l'organico sarà di 31 calciatori: una rosa che dovrà essere sfoltita per rendere più semplice la gestione settimanale allo staff tecnico che ha già presentato l'elenco di chi sarà considerato davvero all'interno del progetto.

Si conferma il potenziale asse con il Crotone

Alle uscite si legano le nuove idee in entrata come lo sguardo rivolto al Catanzaro per Stefano Scognamillo in difesa e per Dimitrios Sounas a centrocampo. E c'è sempre il potenziale asse con il Crotone anche se non in forma indiretta, ovvero con operazioni distinte. All'Avellino piacciono Alessio Tribuzzi, protagonista nella promozione dell'Avellino in C nel 2019, e Mattia Vitale, felsineo, ma con il papà del rione San Tommaso. Al Crotone potrebbe tornare subito Sonny D'Angelo dopo gli ultimi 6 mesi vissuti in rossoblu con la formula del prestito e dai rumors emerge l'interesse per Raffaele Russo, a caccia di maggior minutaggio dopo il recupero fisico e l'ottimo impatto nei playoff.