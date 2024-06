Avellino: Iannarilli, ma non solo. Ecco i primi movimenti in entrata Ultime ore prima del nuovo registro con l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato

Quanto ormai chiaro da giorni diventerà ufficiale nella prossima settimana perché Antony Iannarilli è pronto a svolgere le visite mediche, passaggio chiaro di un'intesa raggiunta da tempo tra l'estremo difensore di Alatri, classe '90, e l'Avellino. Appuntamento nella Capitale fissato per martedì e subito dopo arriveranno anche le firme su un contratto già definito e strutturato su un biennale (30 giugno 2026) per il laziale reduce da un lungo percorso in maglia Ternana, nato nel 2018, chiuso con la retrocessione in C dopo il playout perso con il Bari, ma che ha visto il portiere protagonista della promozione in B nel 2021 e di due salvezze consecutive in Cadetteria da titolare.

Marson da vice con Iannarilli titolare

Ultime ore prima del nuovo registro perché da domani inizierà davvero il discorso relativo alla stagione 2024/2025 con l'apertura della sessione estiva di calciomercato con l'Avellino chiamato a sfoltire decisamente la rosa, da 31 tesserati dal primo luglio. Con Iannarilli titolare, Leonardo Marson è pronto a diventare il nuovo vice con l'uscita di Pasquale Pane, fuori dal progetto tecnico al pari di Fabio Tito. Sull'ormai ex capitano biancoverde c'è la Torres, ma non solo.