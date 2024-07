Avellino: dai portieri al centrocampo, la prospettiva di mercato Perinetti a Rimini per accelerare sia per i movimenti in entrata che per quelli in uscita

Antony Iannarilli titolare con Leonardo Marson vice: ecco i primi due volti nuovi per l'Avellino 2024/2025 con la porta blindata dopo il rientro di Simone Ghidotti al Como per fine prestito e la decisione su Pasquale Pane, fuori dal progetto tecnico. Giorgio Perinetti ha raggiunto Rimini, sede d'apertura della sessione estiva di calciomercato, per entrare nel vivo altri movimenti in entrata tenendo sempre caldo anche il percorso in uscita perché da alcune ore la rosa biancoverde è composta da ben 31 calciatori e c'è, quindi, la necessità di sfoltire per la dirigenza irpina proponendo un organico già modellato verso il ritiro estivo, in programma verso metà mese a San Gregorio Magno dopo alcuni giorni di raduno in città.

Obiettivo Sounas per la mediana

Non è un mistero la necessità di rafforzare le corsie per il 3-5-2 che presenta le conferme di Daniele Liotti e Manuel Ricciardi. Alessio Tribuzzi resta forte nei radar biancoverdi all'interno di una serie di contatti con il Crotone che vede anche Mattia Vitale. Tribuzzi è immaginato come l'esterno destro a tutta fascia. Per il ruolo di regista Dimitrios Sounas è nel mirino dei lupi. Il greco è stato protagonista nella promozione del Catanzaro nel 2023 e nell'ultima stagione chiusa dai calabresi in semifinale playoff per la Serie A. Per la mediana l'Avellino è interessato a Galo Capomaggio. In queste ore si è concretizzato il cambio di agente per l'argentino, ora assistito da Giuseppe Piraino.