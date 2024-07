Avellino, Rigione: "Eravamo i più forti, ma non siamo stati i migliori" Le parole del difensore biancoverde dopo aver completato l'esame di maturità

Ora Michele Rigione, Cosimo Patierno e Pasquale Pane sono anche maturi. In mattinata all'Istituto Kennedy di Avellino, il difensore e l'attaccante dell'Avellino hanno completato l'esame di stato. "Ero più teso di quando scendo in campo. - ha affermato Rigione all'uscita dall'ultima prova - Ho portato l'Olocausto, Primo Levi, ho parlato di economia aziendale, c'erano tutte le materie. Speriamo sia andata bene. Sono contento".

"Il futuro? Vogliamo essere protagonisti"

"L'Avellino? Ci ritroveremo nella prossima settimana, più carichi di prima. Sono tra i confermati? A me non è stato comunicato niente, quindi salvo imprevisti penso di sì. C'è rabbia per come è finita la stagione. Meritavamo molto di più. Eravamo i più forti, ma non siamo stati i migliori. C'è da ripartire più forti di prima. Nella prossima stagione avremo altre squadre importanti nel girone, ma vogliamo essere protagonisti".