Avellino: ufficiale il rinnovo di Patierno, i dettagli "Ancora insieme per un unico obiettivo": le parole dell'attaccante poco prima dell'annuncio del club

L'Avellino ha ufficializzato il rinnovo con Cosimo Patierno. Prolungamento dopo quanto definito nella scorsa estate con il trasferimento in Irpinia dalla Virtus Francavilla: l'attaccante ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2026 (biennale con adeguamento sulla stagione appena iniziata). Capocannoniere del girone C di Serie C nell'ultima stagione con Jacopo Murano, Patierno ha realizzato 22 reti (20 nella stagione regolare, una nei playoff e una in Coppa Italia di categoria). "Ancora insieme... per un unico obiettivo. Forza Avellino": così la punta di Bitonto sui profili ufficiali social prima dell'annuncio da parte del club.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Cosimo Francesco Patierno. L’attaccante biancoverde ha rinnovato per un’ulteriore stagione sportiva il contratto in scadenza il prossimo giugno, legandosi così al club fino al 30 giugno 2026. Un in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno".