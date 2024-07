Avellino: è il giorno del primo allenamento congiunto Tutto pronto per l'arrivo di un centrocampista e c'è una pista che porta a un difensore

È il giorno del primo test, del primo allenamento congiunto nel ritiro di San Gregorio Magno per l'Avellino. In mattinata i lupi hanno sviluppato un allenamento dedicato esclusivamente alle palle inattive e lo staff tecnico ha preferito far lavorare la squadra lontana da occhi indiscreti. Nel pomeriggio sarà ritorno a porte aperte nell'impianto sportivo per l'amichevole contro l'ASD Calcio Gregoriana con le conferenze di un calciatore e di un componente dello staff al termine dell'allenamento congiunto.

In arrivo Sounas, pista Scognamillo

Primo weekend di lavoro nel ritiro e Antony Iannarilli ha presentato il paragone con la precedente avventura con la Ternana. Continuità per il progetto tecnico, ma la rosa biancoverde è in completa evoluzione. Nella prossima settimana l'Avellino potrà contare anche su Dimitrios Sounas per la mediana e lo sguardo della dirigenza irpina è rivolto ad un altro protagonista dell'ultimo biennio del Catanzaro, il difensore Stefano Scognamillo.