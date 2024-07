Avellino, D'Ausilio: "Vogliamo vincere. Il mio ruolo..." Il commento dell'ex Cerignola al termine del test con il Calcio Gregoriana

"Abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato e faremo di tutto per farlo. Occorre mettere benzina e anche in questo caso dobbiamo spingere al massimo ora per il futuro". Così Michele D'Ausilio si è espresso dopo il primo allenamento congiunto dell'Avellino nel ritiro di San Gregorio Magno: "I volti nuovi? Sono tutti ragazzi bravi, con Tribuzzi c'è stato un ottimo scambio in campo ed è molto forte. La carriera di Antony (Iannarilli, ndr) parla da sola. Aspettiamo gli altri arrivi".

L'ex Cerignola: "Partirà tutto dalla cattiveria"

"Il mio ruolo? Le mie caratteristiche sono quelle di giocare sugli ultimi metri, ma la scelta è del mister. Sono disposto a fare mezzala e quinto. Mi interessa solo dare una mano al gruppo, a tutti. Si parla di Sounas, ma attendiamo l'ufficialità. Anche per lui la carriera dice tutto. Spero che ci darà una mano per il nostro obiettivo. Il mister? Lo vedo molto bene. Ha un'idea chiara e noi lo seguiremo. Vogliamo la vetta con lui. Ci chiede cattiveria e da lì viene tutto: abbiamo tecnica e dovremo dimostrarla. Nello scorso anno abbiamo perso tanti punti in casa. La Juve Stabia ha fatto un grande campionato. Con il Vicenza dovevamo chiudere tutto nella gara d'andata".