LIVE | Il calendario dell'Avellino nel girone C di Serie C 2024/2025 Tutte le 38 sfide della stagione regolare che inizierà nel weekend del 25 agosto

L'Avellino affronterà l'AZ Picerno al "Curcio" per l'esordio nel girone C di Serie C 2024/2025. Inizierà nella città lucana il cammino biancoverde nella stagione regolare con un primo turno che presenterà anche la prima sfida tra squadre campane (Benevento-Cavese). L'Avellino giocherà in casa il secondo e il terzo turno con Giugliano e Audace Cerignola. Nella decima giornata sarà trasferta sul campo della Juventus Next Gen.

Il cammino dell'Avellino

1) AZ Picerno - Avellino

2) Avellino - Giugliano

3) Avellino - Audace Cerignola

4) Cavese - Avellino

5) Avellino - Latina

6) Turris - Avellino

7) Avellino - Foggia

8) Crotone - Avellino

9) Avellino - Casertana

10) Juventus Next Gen - Avellino

Prima giornata

Andata: 25 agosto - Ritorno: 22 dicembre

ACR Messina - Potenza

AZ Picerno - Avellino

Benevento - Cavese

Crotone - Team Altamura

Foggia - Trapani

Giugliano - Taranto

Juventus Next Gen - Audace Cerignola

Latina - Casertana

Sorrento - Catania

Le date di campionato e coppa

Campionato Serie C (Stagione regolare)

Inizio: domenica 25 agosto 2024

Sosta: domenica 29 dicembre 2024

Turni infrasettimanali: 3 (da determinare)

Fine: domenica 27 aprile 2025

Coppa Italia Serie C

Primo turno eliminatorio: domenica 11 agosto 2024

Secondo turno eliminatorio: domenica 18 agosto 2024