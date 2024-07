Passione senza limiti d'età: l'abbonamento dell'Avellino a due mesi Più di un record per il club irpino: simbolo per chi vive lontano da capoluogo e provincia

L'Avellino avrà al suo fianco anche un abbonato di appena due mesi. Infatti, nei giorni scorsi Pasquale Tammaro, avvocato milanese, ha sottoscritto una tessera per il figlio Carmine Leonardo, nato il 21 maggio scorso. "Voglio che mio figlio cresca con i valori e la passione per la squadra che ho sempre amato": ha affermato Tammaro. La dirigenza del club irpino ha espresso il ringraziamento al proprio tifoso per una tessera speciale che rimarca ancora una volta la grande passione dei supporter che vivono lontani dal capoluogo e dalla provincia. L'abbonamento a soli due mesi vale più di un record per il club biancoverde perché rappresenta il futuro e in particolar modo vale come patrimonio nella tradizione del tifo per l'Avellino. In mattinata la squadra e lo staff tecnico hanno ricevuto la visita della cooperativa "Nuovi Orizzonti" di Caposele, in collaborazione con l'APS "Il Sorriso". Incontro nel ritiro di San Gregorio Magno.