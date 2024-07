Avellino, Tribuzzi: "C'è l'obiettivo di vincere. Da quinto a destra..." Conferenza stampa per il capitolino alla seconda avventura in biancoverde

"Quando Andrea (Pasini, ndr) mi ha detto della possibilità di tornare ad Avellino ho detto subito sì. So cosa significa giocare qui". Così Alessio Tribuzzi si è espresso sul ritorno in Irpinia e sulla nuova avventura in biancoverde: "C'è l'obiettivo di vincere, sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola".

"Ho già giocato in quel ruolo e spero di fare bene"

"Il mister mi sta provando da quinto a destra, ruolo che ho già ricoperto in parte a Frosinone e anche a Crotone in tutta la scorsa stagione. -- ha aggiunto l'esterno offensivo capitolino - Mi trovo bene, si ha modo di fare tutta la fascia e per il gioco del mister mi ritroverei a puntare l'uomo mettendo la palla in mezzo. Sono contento di stare lì e spero di poter fare cose importanti".

"Il legame con Avellino era forte anche in famiglia"

"C'è stata l'emozione mia, ma anche da parte della mia compagna e dei miei genitori. Il legame è forte ed è rimasto anche da parte dei tifosi. Il mister? Ci dice di non mollare mai e stiamo spingendo forte. Ho impressioni positive. Lui ci sprona a dare il massimo perché tutto tornerà utile poi all'inizio della stagione e per il campionato".