Avellino: incontro con il gruppo "Biancoverdi Insuper...Abili" nel ritiro Lupi pronti al terzo allenamento congiunto nel ritiro di San Gregorio Magno

Al termine dell'allenamento pomeridiano l'Avellino ha incontrato una delegazione del gruppo "Biancoverdi Insuper…Abili" nella tribuna dell'impianto sportivo di San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo dei lupi. Grande emozione con un evento che segue quanto accaduto nella mattinata di venerdì quando squadra e staff tecnico avevano ricevuto la visita della cooperativa "Nuovi Orizzonti" di Caposele, in collaborazione con l'APS "Il Sorriso".

Sabato il test con il Crotone

Doppia seduta in giornata e domani pomeriggio gli irpini affronteranno l'ASD San Gregorio per il terzo e ultimo allenamento congiunto nel ritiro. Si aprirà così la settimana di preparazione che poi porterà il gruppo biancoverde a salutare la sede del ritiro nella giornata di venerdì. Sabato prossimo, al "Partenio-Lombardi", l'Avellino ospiterà il Crotone per il secondo memorial "Sandro Criscitiello", appuntamento in cui la società presenterà anche le nuove maglie.

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912