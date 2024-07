LIVE | Avellino - Atletico San Gregorio: risultato e tabellino del test Gli aggiornamenti sul terzo e ultimo test per i lupi nel ritiro di San Gregorio Magno

Alle 17.30 sarà allenamento congiunto tra l'Avellino e l'Atletico San Gregorio. Manca Antony Iannarilli: tra i pali ci sarà Leonardo Marson con Mattia Guarnieri e Luca Pizzella a dispoisizione. Subito Damiano Cancellieri sulla fascia sinistra. In difesa spazio per il classe 2007 Solaro. In attacco a far coppia con Raffaele Russo ci sarà Pasquale De Michele, reduce dalla tripletta nel precedente allenamento congiunto con l'Equipe Campania.

In aggiornamento

Il tabellino

Allenamento congiunto

Avellino - Atletico San Gregorio (ore 17.30)

Avellino (3-5-2): Marson; Cancellotti, Rigione, Solaro; Tribuzzi, De Cristofaro, Palmiero, Rocca, Cancellieri; Russo, De Michele. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Pizzella, Benedetti, D'Ausilio, Patierno, Sannipoli, Arzillo, Maisto, Gori, Frascatore, Armellino, Sounas, Llano, Liotti

A. S. Gregorio: Castiello, Pietrangeli, Zapparoli, Trotta, Avvisati, Teta, Auletta, Serrone, Gullo, Arcopinto, Nicoletti. All. Dente. A disp. Monti, Santoro, Leo, Menza, Fresolone, Tortoriello, Puca, Caggiano, Russo, Gizzi, Piciocchi, Carucci, Morriello, Pecchenedda

Arbitro: Picariello (Greco-Paolella)