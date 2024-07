L'Avellino inizia a sfoltire i ranghi: Pezzella alla Cavese, ecco chi arriva Dopo Toscano dalla Casertana si punta su Quaranta e Redan ma le trattative sono difficili

L'Avellino inizia a sfoltire i ranghi nel giorno in cui la squadra ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica con la Juve Stabia. E' ufficiale la cessione di Salvatore Pezzella alla Cavese che figura nello stesso girone degli irpini. A breve dovrebbe seguirlo anche Agostino Rizzo. Una doppia operazione destinata ad andare in porto in tempi rapidi. L'Avellino per altro intenderebbe cedere ai metelliani anche Sannipoli. Sono diversi i giocatori che non rientrano più nei piani di Pazienza: si tratta di Mulè e Dall’Oglio a cui oggi si aggiungeranno anche Tito, Pane e Ricciardi.

Sul fronte degli arrivi perfezionato l'accordo con la Casertana per Marco Toscano. Il 27enne di Erice, che in passato ha giocato insieme a Cosimo Patierno alla Virtus Francavilla ma conosce bene Michele Pazienza per essere già stato alle sue dipendenze a Siracusa, potrebbe aggregarsi quanto prima alla squadra al Partenio Lombardi. Resta aperta la pista per il difensore Danilo Quaranta, 27enne dell'Ascoli con contratto in scadenza tra 11 mesi. La società marchigiana lo ha dichiarato incedibile ma per ora non c'è stato alcun accordo per il prolungamento del contratto circostanza che potrebbe favorire l'inserimento dell'Avellino. Tuttavia il calciatore, che vanta 92 presenze in serie B, prima di scendere di categoria intende valutare con attenzione tutte le offerte pervenute al suo agente. Stesso discorso per Daishawn Redan, attaccante di 27 anni del Venezia rientrato in laguna dopo il prestito alla Triestina dove ha messo a segno 11 reti.