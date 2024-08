Avellino, Rizzo va alla Cavese ma quanti nodi da sciogliere per Perinetti... Dopo Pezzella anche Rizzo ai metelliani. Sannipoli resta

L'Avellino accelera per il rush finale di mercato e intanto mette nel mirino la Juve Stabia per il primo impegno ufficiale della stagione, il turno preliminare di coppa Italia Frecciarossa in programma domenica alle 20.45 al Partenio-Lombardi.

Pazienza blinda gli allenamenti alla ricerca della formazione migliore da contrapporre alle vespe. Intanto Perinetti stringe i tempi per il difensore e la punta che ancora mancano per completare la rosa.

Redan e Quaranta i nomi caldi, trattative comunque non semplici considerando che i due vorrebbero ancora giocarsi le proprie chance in serie B.

Sul fronte uscite è fatta per la cessione a titolo definitivo di Agostino Rizzo alla Cavese. Firmerà un contratto biennale con i metelliani e a Cava ritroverà salvatore Pezzella. Anche llano è ai saluti mentre Sannipoli avrebbe convinto Pazienza e si giocherà le sue carte come vice Tribuzzi.