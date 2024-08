Avellino, prove anti Juve Stabia: Pazienza valuta Sounas e Patierno A buon ritmo procede la vendita degli tagliandi del match di domenica alle 20.45

Procede a buon ritmo la vendita dei biglietti per il match di coppa Italia tra Avellino e Juve Stabia di domenica sera al Partenio. Superata abbondantemente quota 2000 tagliandi ma sugli spalti non ci saranno i tifosi della vespe residenti nella provincia di Napoli in virtu della decisione del Gos. Pazienza sembra intenzionato a confermare l’undici iniziale del memorial Criscitiello magari inserendo Sounas e Patierno dal primo minuto con una settimana in più di allenamenti nelle gambe. Intanto il club resta vigile sul mercato per completare la rosa per l'inizio del campionato. E’ lunga e complicata, ma lo si sapeva, la trattativa con il Venezia per portare in Irpinia l'olandese Deshawn Redan, probabilmente si arriverà davvero agli ultimi giorni di mercato quando il calciatore e il suo entourage avranno valutato anche eventuali offerte dalla serie B e dall'estero.

Per ora c'è un intesa di massima con il Venezia per coprire parte dell'ingaggio ma lo scoglio più grande resta la volontà del calciatore. Dopo il terremoto in casa Taranto dove il presidente Giove ha annunciato il suo disimpegno si riapre anche la pista che porta al difensore Patrick Enrici. Sul fronte uscite perinetti deve far fronte alla grana esuberi: Mulè sta valutando il Crotone, Dall'Oglio piace al Pescara mentre Pane potrebbe raggiungere Pezzella e Rizzo alla Cavese. Infine Ricciardi è finito nel mirino del Trapani.