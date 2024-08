La scommessa vinta di Pazienza: "Meritavamo questa sfida con l'Udinese" Cinquemila tifosi in festa per la vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Juve Stabia. -LE FOTO

Cinquemila tifosi in festa per la vittoria dell'Avellino contro la Juve Stabia. Quasi una vendetta per la beffa subita in campionato. Ma quella è un'altra storia. Ora la squadra di Pazienza si è regalata il passaggio al turno di Coppa Italia che portà i lupi alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il mister non può nascondere la sua gioia.

"Sono contento in particolare per come la squadra ha saputo gestire la partita e concretizzare le occasioni che ha avuto a disposizione, anche se potevamo realizzare qualche altro gol, ma anche subirne più di uno e per questo vanno fatti i complimenti a Iannarilli".

Pazienza l'aveva detto alla vigila che lui puntava a conquistare la sfida contro l'Udinese e così è stato.

"I nostri tifosi meritavano questa soddisfazione. Ma anche la società e i miei calciatori ci tenevano tantissimo a raggiungere questo traguardo".