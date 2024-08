Redan e Enrici, intrighi di calciomercato: ecco il piano di Perinetti La squadra pensa alla sfida con l'Udinese: in prospettiva il possibile derby con la Salernitana

Neanche il tempo di archiviare la bella vittoria contro la Juve Stabia che l'Avellino è già pronto al prossimo impegno, contro l'Udinese (venerdì alle 18.30 al Blue Energy Stadium). In terra friulana i biancoverdi proveranno a staccare il pass per i 16esimi della competizione tricolore, con in palio il possibile derby contro la Salernitana che sfiderà lo Spezia.

Ieri defaticante per chi ha giocato domenica e seduta standard per chi non è stato impiegato contro le vespe. Gli allenamenti proseguiranno oggi alle ore 17.30 con porte aperte in Tribuna Montevergine. L’uomo del match contro la Juve Stabia con la sua doppietta è stato Alessio Tribuzzi, contento per sè e per la squadra di essersi regalato una vetrina importante come l’Udinese.

Sul mercato sono giorni caldi per Redan ed Enrici. Per l’attaccante olandese l’ufficialità dovrebbe arrivare entro 24-48 ore, Perinetti e Condo sono volati a Venezia per chiudere l’operazione mentre il caos del club ionico favorirebbe l’addio del difensore, desideroso di trasferirsi all’ombra del Partenio