Avellino verso Udine: le ultime verso il match di Coppa Italia Venerdì (ore 18.30) la sfida valida per il primo turno di Coppa Italia

Allenamento nel pomeriggio, seduta a partire dalle 17.30 per l'Avellino allo stadio "Partenio-Lombardi". Seduta a porte chiuse dopo aver vissuto con tifosi e stampa il lavoro sviluppato ieri sul sintetico dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Accelerazione verso Udine per i biancoverdi con due pedine che hanno lavorato a parte nelle scorse ore. Differenziato per Daniele Liotti e Marco Toscano. Il centrocampista era in gruppo nella prima parte dell'ultimo allenamento. In gruppo c'erano anche Thiago Cionek e Pasquale Pane ma il difensore e l'estremo difensore non faranno parte del progetto tecnico rinnovato nel corso della sessione estiva dalla società irpina. Si avvicina la trasferta di Udine: venerdì con calcio d'inizio alle 18.30, al Bluenergy Stadium, l'Avellino vivrà il primo turno di Coppa Italia contro i friulani. Nella giornata di ieri i lupi hanno ufficializzato il prolungamento del contratto con Raffaele Russo: scadenza 30 giugno 2026 per l'attaccante partenopeo.