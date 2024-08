Avellino: Redan in arrivo, accordo totale con il Venezia Ultimi dettagli in mattinata per l'operazione tra la società irpina e quella lagunare

Daishawn Redan entrerà nella rosa a disposizione di Michele Pazienza. L'Avellino ha definito gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'attaccante nederlandese che raggiungerà i nuovi compagni di squadra nelle prossime ore. Redan vivrà da spettatore la gara contro l'Udinese, valida come primo turno della Coppa Italia, in programma venerdì (ore 18.30) al "Bluenergy Stadium". Operazione chiusa dal direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, in compagnia del responsabile dell'area scouting del club irpino, Pierfrancesco Strano, che avevano raggiunto Venezia nelle scorse ore per finalizzare l'accordo, raggiunto in mattinata con i dirigenti della società lagunare. Il classe 2001, reduce dalla stagione vissuta da protagonista in maglia Triestina, farà parte del reparto avanzato dell'Avellino. Manca solo l'annuncio che arriverà nelle prossime ore.