Udinese-Avellino, Runjaic: "Sfida tosta, non possiamo sottovalutarla" "C'è ancora un allenamento. Dopo la seduta di rifinitura deciderò la formazione di domani"

"Sono molto entusiasta. Sarà una partita importante, soprattutto perché giocheremo di fronte ai nostri tifosi": così Kosta Runjaic ha presentato Udinese-Avellino, gara valida come trentaduesimo di finale della Coppa Italia nella conferenza stampa pregara. "Non vedo l'ora di iniziare, ci aspetta una sfida tosta che non possiamo assolutamente sottovalutare. Vogliamo fare una buona partita e passare il turno. -ha spiegato il tecnico dei friulani - C'è ancora un allenamento per cui dopo la seduta di rifinitura deciderò la formazione di domani. Alcuni giocatori sono arrivati da pochissimo tempo e quindi è probabile che siano soltanto in panchina e non inizieranno dal primo minuto. Kristensen non è ancora a disposizione ma sta facendo molti progressi, si portava dietro un fastidio muscolare dal termine della passata stagione e quindi non prenderemo rischi per la partita di domani".