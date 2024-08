Avellino: l'avversario nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C Sfida nella serata di sabato con il passaggio immediato da una Coppa all'altra per i lupi

Al Pontedera basta il gol di Jonathan Italeng al minuto 13 per battere la Pianese per ottenere il pass per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. I granata, allenati da Alessandro Agostini, saranno gli avversari dell'Avellino nella serata di sabato a una settimana dall'esordio in campionato.

Il tabellino

Serie C - Coppa Italia

Primo turno eliminatorio

Pontedera - Pianese 1-0

Marcatori: 13’ st Italeng

Pontedera (3-5-2): Tantalocchi; Gagliardi (26’ st Cerretti), Espeche, Martinelli; Ambrosini, Van Ransbeeck (11’ st Sala), Ladinetti (42’ st Guidi), Sarpa, Ambrosini; Italeng, Ragatzu (26’ st Ianesi). All. Agostini. A disp. Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Salvadori

Pianese (3-4-2-1): Boer; Remy, Indragoli, Polidori; Boccadamo (31’ st Da Pozzo), Simeoni (31’ st Colombo), Proietto, Nicoli (44’ st Frey); Mastropietro (44’ st Spinosa), Falleni (18’ st Sorrentino); Mignani. All. Prosperi. A disp. Filippis, Pacciardi, Papini, Reali, Chesti, Morgantini, Barbetti

Arbitro: Gigliotti

Ammoniti: Nicoli, Colombo

Recupero: 2’ pt, 6’ st