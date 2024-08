Avellino, Perinetti: "Redan può garantire imprevedibilità. Su Enrici..." "Precampionato serio con test di qualità. Buone premesse"

"Il tecnico conosceva il gruppo e sapeva quanto occorreva per le sue idee. Toscano, Redan e gli altri acquisti sono funzionali per l'idea tecnico-tattica". Giorgio Perinetti ha presentato lo scenario di mercato e l'evoluzione estiva per la rosa dell'Avellino: "Pazienza ha voluto Toscano perché ci siamo assicurati Sounas, un vero colpo di mercato. - ha spiegato il direttore dell'area tecnica biancoverde - Toscano era adatto per Sounas: una scelta mirata. Redan? Abbiamo perso Sgarbi, prezioso per larghi tratti del campionato. Redan attacca la profondità come Sgarbi, avrà forse meno duttilità nei ruoli, ma è un calciatore che in area sa probabilmente finalizzare con più decisione. Redan può spaccare la partita determinando imprevedibilità come Sgarbi".

"Sintonia con lo staff per il mercato"

"Ho sempre cercato di fare le squadre insieme agli allenatori. La squadra si costruisce insieme allo staff. Con Pazienza abbiamo fatto questo con Condò e Strano per firmare queste scelte. Siamo arrivati ovunque praticamente sul primo nome immaginato nel ruolo. Parlerà il campo, ma ci sono buone premesse. Siamo un po' più avanti rispetto alla scorsa stagione. Il precampionato è stato serio in termini di impegni. Ripartiamo da una condizione migliore".

"Enrici? Nuovo incontro dopo Ferragosto"

"Un ultimo acquisto? Quella di Enrici è una trattativa rallentata a causa della situazione del Taranto. Non è semplicissima. C'è la volontà di arrivarci, nel caso ci sarebbe l'alternativa. Sono ottimista, ma la situazione del Taranto non consente di essere completamente padroni della situazione. Dopo Ferragosto avremo un altro incontro e speriamo che sarà quello decisivo. Teniamo al ragazzo con tutte le caratteristiche importanti per noi".

"Tranquilli anche sulle uscite"

"I calciatori in uscita? Mazzocco non è con noi, ha avuto un problema muscolare e ha preferito risolverlo in sede. Varela ci ha chiesto di proseguire da solo. Con altri rispettiamo le loro esigenze. Abbiamo gli stessi esuberi che ha la Juventus al 14 agosto. Puntiamo ad avvicinarci all'en-plein di uscite".