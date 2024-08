Avellino: un esterno destro e un difensore, le ultime Ricciardi: "Grazie Avellino per quello che mi hai dato"

Due pedine in entrata con la necessità di sfoltire la rosa, ma la dirigenza dell'Avellino ha presentato tranquillità nella gestione della fase finale della sessione estiva di calciomercato. Con l'uscita di Manuel Ricciardi, ceduto a titolo definitivo al Cosenza e già da settimane fuori dal progetto tecnico, la società irpina va a caccia di un esterno destro a tutta fascia. Con il ritorno di Alessio Tribuzzi, Ricciardi ha preferito non condividere il ruolo in cui immaginava la titolarità, motivata dalla crescita firmata nella scorsa stagione sotto la gestione di Michele Pazienza. All'esterno destro, per un ulteriore cambio nelle rotazioni in rosa, si aggiunge l'obiettivo di un difensore. Patrick Enrici resta il profilo in pole nelle idee di Giorgio Perinetti e dello staff tecnico. Il classe 2001 è in uscita dal Taranto ed è previsto un nuovo incontro con il club ionico.

Ricciardi: "Due anni bellissimi"

"Non sono un ragazzo a cui piace esporsi, ma volevo dire due parole. Purtroppo è arrivato il momento dei saluti, sono stati due anni bellissimi dove ho conosciuto persone fantastiche. - ha affermato Ricciardi sui canali ufficiali social - Volevo ringraziare i miei compagni di squadra con cui ho condiviso gioie, dolori, discussioni e anche tante, tante risate. Ma soprattutto grazie Avellino per tutto quello che mi hai dato. Vi porterò sempre con me".