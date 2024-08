Avellino: l'evoluzione della rosa tra acquisti, cessioni e possibili novità Diversi calciatori fuori dal progetto tecnico, ma Perinetti: "Puntiamo all'en plein"

Allenamento mattutino a Ferragosto per l'Avellino: seduta alle 9.30 con lo stadio "Partenio-Lombardi" a porte chiuse. Domani l'ultima seduta settimanale alla vigilia del match di Coppa Italia di Serie C contro il Pontedera, valido per il secondo turno della competizione riservata alle squadre di Lega Pro. I biancoverdi vivranno l'impegno di sabato sera con l'obiettivo di inserire nuove certezze nel gruppo verso l'esordio in campionato, in programma domenica 25 al "Curcio" di Picerno. L'Avellino punta ad inserire Patrick Enrici nel reparto arretrato: il difensore è in uscita dal Taranto e occhio anche al lavoro sottotraccia per un esterno destro a tutta fascia dopo la cessione di Manuel Ricciardi al Cosenza. Sul fronte uscite Giorgio Perinetti si è detto tranquillo. Si punta all'en-plein che era stato praticamente firmato nella scorsa estate, negli ultimi giorni della sessione estiva 2023 tra prestiti e cessioni a titolo definitivo.

L'evoluzione della rosa biancoverde

Portieri

Acquisti: Iannarilli (2026) dalla Ternana, Marson (2026), Guarnieri (2025)

In uscita: Pane (2026)

Difensori

Confermati: Cancellotti (2025), Rigione (2026), Liotti (2025), Frascatore (2026), Benedetti (2025)

Acquisti: Cancellieri (2027) dal Perugia

In entrata: Enrici dal Taranto

Cessioni: Illanes alla Carrarese, Falbo al Rimini, Rizzo alla Cavese, Ricciardi al Cosenza

In uscita: Tito (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Aya (2025), Llano (2025)

Centrocampisti

Confermati: Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Rocca (2026), Sannipoli (2026)

Acquisti: Tribuzzi (2027) dal Crotone, Sounas (2028) dal Catanzaro, Toscano (2027) dalla Casertana

In prestito: D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio

In uscita: Dall'Oglio (2025), Mazzocco (2025)

Attaccanti

Confermati: Russo (2026), Patierno (2026), Gori (2026)

Acquisti: Vano (2025 con opzione di rinnovo), Redan (2028) dal Venezia

Cessioni: D'Amico al Team Altamura

In uscita: Marconi (2025), L. Varela (2025)