Avellino-Pontedera: le probabili formazioni, una certezza in attacco Alle 21 la sfida valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C

Russo titolare con le altre scelte legate a quanto emerso nell'ultimo allenamento: così Pazienza si è espresso alla vigilia di Avellino-Pontedera, gara del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, in programma questa sera (ore 21) al "Partenio-Lombardi". Allo staff tecnico biancoverde tocca la gestione fisica che vince su quella tecnico-tattica a poco più di una settimana dall'esordio in campionato, fissato per domenica 25 a Picerno. Pazienza ha certificato la titolarità di Russo in attacco e le rotazioni che saranno garantite nei vari ruoli all'interno della sfida contro i toscani. Tutti i reparti saranno coinvolti: Redan non sarà della partita. L'attaccante, entrato nel gruppo solo in avvio di settimana, punta all'accelerazione individuale con allenamenti specifici anche nelle ore pre e post gara per avvicinarsi alla miglior condizione verso la gara d'esordio in campionato. In attacco Patierno dovrebbe fare coppia con Russo. Con Iannarilli in porta ci sarà Armellino al centro della difesa con Cancellotti e Frascatore. A centrocampo Palmiero sarà il regista con Sounas e Rocca e con Liotti e Tribuzzi esterni. Il Pontedera ripartirà dal 3-5-2 con la coppia offensiva composta da Ragatzu e Italeng, decisivo nel primo turno eliminatorio contro la Pianese.