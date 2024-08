L'Avellino vince ai rigori contro il Pontedera (6-4) Gori firma il penalty decisivo: lupi agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C

Finale di 6-4 dopo i calci di rigore e l'Avellino batte il Pontedera nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Dopo un primo tempo chiuso con il parziale di 0-0 con diverse occasioni per i padroni di casa, la squadra allenata da Pazienza accelera al minuto 50 con il cross di Liotti per il colpo di testa di Russo che porta i lupi in vantaggio. I biancoverdi sembrano in gestione del risultato, ma a dieci dal termine Italeng firma il pari: l'1-1 determina i tempi supplementari al "Partenio-Lombardi".

La serie dei calci di rigore

Al 96' il Pontedera resta in 10: doppia ammonizione per Cerretti. L'Avellino non sfrutta la superiorità numerica lungo i supplementari. Si va ai calci di rigore: Russo a segno, Guidi pareggia, D'Ausilio non sbaglia, Ianesi firma il nuovo pari, Cancellotti realizza il 4-3, Sala va altissimo, Frascatore rischia ma segna, Corona porta a Gori al match-point. Il fiorentino sigla il penalty decisivo (6-4). Agli ottavi di finale l'Avellino affronterà il Giugliano in trasferta.