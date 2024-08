Avellino, Pazienza: "Gestione errata del vantaggio, dovevamo chiuderla" Il commento del tecnico biancoverde dopo la vittoria ai rigori contro il Pontedera

"Un calo che non mi sento di giustificare, ne avevamo ancora. Dopo il gol che abbiamo cercato e trovato, poi tocca all'aspetto mentale. La squadra non ha cercato il secondo gol abbassandosi e in questo caso rischi quanto poi si è creato". Così Michele Pazienza si è espresso al termine di Avellino-Pontedera: "Non ho ancora visto le immagini. Anche su un calcio d'angolo siamo stati lenti a leggere l'uomo in più. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Non siamo stati veloci in marcatura. Quando ti ritrovi a lavorare tanto nella tua metà campo rischi. Dobbiamo crescere, migliorare. Contro la Juve Stabia siamo stati bravi. Comunque ci sono anche aspetti positivi: abbiamo creato tanto primo del gol realizzato".

"Era importante passare il turno"

Il passaggio del turno e la settimana che porta all'esordio in campionato: "Siamo felici del passaggio del turno. Questa volta siamo stati bravi ai rigori. Era importante passare il turno. Era il modo per arrivare con l'entusiasmo che occorre al primo match di campionato. La prestazione è stata giusta per un'ora, ma ci aspettavamo qualche gol in più. Sulle scelte? Rigione aveva avuto qualche problema, ho dato la possibilità a Benedetti dopo la continuità negli allenamenti. I supplementari hanno garantito una prova a Toscano. L'ho visto bene, ma occorre capire se ne ha già per i 70, 80 minuti. La prova? Non dobbiamo innamorarci del palleggio se non è per una fase di recupero fisico".