Avellino, Marson: "Ci faremo trovare pronti all'esordio in campionato" "Ottimo rapporto con Iannarilli, Rapacioli ci sprona a dare il massimo"

"Non mi sento né titolare né portiere di Coppa. Sono pronto a tutto e la scelta del tecnico sarà accettata come giusto che sia, in particolar modo per il bene della squadra": così Leonardo Marson, ospite a Venticano con Michele D'Ausilio e Giorgio Perinetti.

"Per riportare l'Avellino dove merita ci vuole tutto"

"L'esordio in campionato? Arriva il momento che aspettiamo da ormai un mese. Continueremo a lavorare da domani con ulteriore intensità e ci faremo trovare pronti. La piazza non deve essere descritta da me. So bene dove sono, sappiamo bene dove siamo. Per riportare l'Avellino dove merita ci vuole tutto. Il match con il Pontedera? Non sono un allenatore, non è mia competenza, ma credo che sia normale. A metà agosto anche altre squadre importanti sono state eliminate dalla Coppa o hanno chiuso il turno ai rigori. Può starci. C'è un ottimo rapporto con Iannarilli e Rapacioli ci sprona a dare il massimo".