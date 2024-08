L'arbitro di Picerno-Avellino: una vittoria, un pari e un ko per i lupi Le designazioni arbitrali per la prima giornata del girone C di Serie C

La gara Picerno - Avellino, valida per la prima giornata del campionato di Serie C (girone C), in programma domenica (ore 18) al "Curcio", sarà diretta da Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello della sezione di Latina e Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 con Gabriele Sciolti della sezione di Lecce quarto ufficiale.

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta con Turrini

Sono tre i precedenti con Turrini per i lupi: una vittoria (Avellino - Fidelis Andria 1-0 dell'11 dicembre 2022 nel girone C di Serie C), un pareggio (Avellino - Città di Anagni 1-1 del 30 settembre 2018 nel girone G di Serie D) e una sconfitta (Avellino - Giugliano 1-3 del 19 novembre 2023 nel girone C di Serie C, in foto).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Prima giornata

ACR Messina - Potenza: Allegretta

Benevento - Cavese: Pezzopane

Crotone - Team Altamura: Mbei

Foggia - Trapani: Grasso

Giugliano - Taranto: Gemelli

Juventus Next Gen - Audace Cerignola: Ursini

Latina - Casertana: Andreano

Picerno - Avellino: Turrini

Sorrento - Catania: De Angeli

Turris - Monopoli: Di Cicco