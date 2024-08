Avellino, si ferma Tribuzzi e un attaccante non è al top: le ultime Domenica (ore 18) l'esordio in campionato per i lupi a Picerno

Dopo aver incassato il responso dagli esami strumentali per Alessio Tribuzzi, che nel match contro il Pontedera ha rimediato una lesione al retto femorale con i tempi di recupero ancora da definire (l'esterno sarà sicuramente out nella gara di Picerno) c'è anche Cosimo Patierno tra i dubbi di Michele Pazienza e dell'Avellino verso l'esordio in campionato.

Patierno non si è allenato in gruppo

L'attaccante di Bitonto non si è allenato in mattinata. Solo sul finale della sessione ha raggiunto il sintetico del "Partenio-Lombardi" con una fasciatura al ginocchio sinistro. Patierno ha chiuso la scorsa stagione forzando e ha provato a superare l'infortunio nel corso dell'estate con un ciclo di terapie a Cesenatico. Il fastidio al ginocchio si è ripresentato e, quindi, il capocannoniere dell'ultimo girone C appare in dubbio verso Picerno, ma risulteranno decisive le prossime sedute di allenamento (fino a sabato sarà lavoro a porte chiuse al "Partenio-Lombardi"). Raffaele Russo e Gabriele Gori sembrano destinati alla titolarità in attacco contro i lucani.