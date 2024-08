Avellino: le ultime sul difensore in arrivo. Due pedine in uscita Un'operazione in uscita da segnale per un ultimo ingresso nella rosa biancoverde

Erasmo Mulè sarà un calciatore del Pescara. Il difensore siciliano fa parte dell'elenco dei calciatori fuori dal progetto tecnico dell'Avellino e si trasferirà in Abruzzo. Dal girone d'andata da protagonista (titolare dalla settima alla sedicesima giornata) a quello di ritorno vissuto in panchina (solo 45 minuti di impiego a Potenza): Mulè saluta il club irpino con la formula del prestito con diritto di riscatto (il centrale difensivo è legato ai lupi con un contratto in scadenza al 30 giugno 2026). In uscita c'è anche Davide Mazzocco. Il centrocampista è pronto al trasferimento al Foggia.

Sacco al Taranto: sprint per Enrici

Nel frattempo c'è da registrare una novità importante per uno degli under. Francesco Sacco ha firmato un contratto di apprendistato professionalizzante con l'Avellino, di fatto il primo accordo da calciatore professionista per l'attaccante classe 2005. Scadenza 30 giugno 2026 per il contratto siglato da Sacco che, contestualmente alla firma, è stato ceduto a titolo temporaneo, per la stagione 2024/2025 al Taranto. Subito, quindi, una chance in Serie C per la punta siciliana.

Ultimo acquisto: esclusi rumors per la fascia destra

L'Avellino sta finalizzando con la società ionica la trattativa per Patrick Enrici. L'operazione per Sacco risulta propedeutica all'accordo per il difensore di piede sinistro immaginato da giorni per chiudere la sessione estiva di calciomercato. Ecco l'accelerazione per Enrici in biancoverde. A Venticano Giorgio Perinetti ha escluso un ritorno sul mercato per la fascia destra e anche l'infortunio rimediato da Alessio Tribuzzi non dovrebbe alterare il piano. In rosa ci sono Daniel Sannipoli, preferito a Manuel Llano, ancora a disposizione dello staff tecnico, ma seguito proprio dal Taranto, e altre soluzioni come la riproposizione di Tommaso Cancellotti da esterno a tutta fascia dopo l'evoluzione di terzo a destra.