L'Avellino perde un titolare verso l'esordio di campionato Infortunio e sicura assenza nel match di Picerno: cosa cambia per il mercato

Il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C ha riservato uno stop nella rosa biancoverde. L'Avellino perde Alessio Tribuzzi verso l'esordio in campionato. L'esterno capitolino ha accusato un fastidio muscolare nel match contro il Pontedera, vinto dai lupi dopo i calci di rigore. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Tribuzzi hanno evidenziato una lesione al rettore femorale destro. L'ex Crotone "è stato preso in carico dallo staff medico del club che seguirà il percorso riabilitativo dell'atleta": si legge nella nota ufficiale dell'US Avellino. Tribuzzi salterà la trasferta di Picerno e appare destinato a un tempo di recupero che gli negherà sicuramente anche il secondo turno di campionato.

Sannipoli per la fascia destra

Proprio nella serata di lunedì, a Venticano, ospite in compagnia di Leonardo Marson e Michele D'Ausilio, Giorgio Perinetti ha presentato l'idea della dirigenza e dello staff per la fascia destra. Con l'arrivo di Tribuzzi, titolare nel ruolo, e con l'uscita di Manuel Ricciardi, ceduto al Cosenza, Michele Pazienza ha valutato Daniel Sannipoli, preferito a Manuel Llano, fuori dal progetto tecnico. A questo punto, l'ex Pineto, ceduto a titolo temporaneo nel gennaio scorso e rientrato in Irpinia dal primo luglio, può risultare come il jolly nell'undici iniziale a Picerno. Il direttore dell'area tecnica dei lupi ha escluso un intervento sul mercato per la fascia destra con Tribuzzi e Sannipoli per lo spot indicando nel terzo difensivo di piede sinistro il profilo da ultima entrata nella rosa.